شرطة دبي توقّع مذكرة تعاون مع جنوب أفريقيا

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مديرية المباحث للجرائم ذات الأولوية في جنوب أفريقيا، بشأن التعاون الشرطي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بين الطرفين، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وقَّع المذكرة عن مديرية المباحث للجرائم ذات الأولوية الفريق سينابا موسيبي، مفوَّض قطاع العمليات للجرائم ذات الأولوية الوطنية، ومن جانب شرطة دبي اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وثمّن الفريق سينابا موسيبي التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أهمية المذكرة في تحقيق المزيد من التعاون بما يحقق التطلعات والآمال المشتركة بين الجانبين.