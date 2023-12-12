تفاهم بين «أبوظبي للصحة العامة» و«صحة» و«أسترازينيكا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع أسترازينيكا، الشركة العالمية المتخصّصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث». وتهدف الشراكة إلى تحقيق الحياد الكربوني في منظومة الرعاية الصحية بإمارة أبوظبي، مع التركيز على خدمات أمراض الكلى المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي للحد من البصمة الكربونية، حيث تُعرف هذه الأمراض باحتياجاتها الكبيرة لموارد الرعاية الصحية، مما يشكل تحدياً لأنظمة الرعاية الصحية وتأثيرها على البيئة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الأطراف COP28، الحدث المناخي الأكبر هذا العام، وبحضور كل من مطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور مروان علي محمد الكعبي، المدير التنفيذي لإدارة البنية التحتية الحيوية والاستجابة في مجموعة «بيورهيلث»، وسامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة أسترازينيكا.