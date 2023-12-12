7 مؤسسات من الإمارات تنضم إلى تحالف المنتدى الاقتصادي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن انضمام 7 شركات ومؤسسات من دولة الإمارات إلى التحالف الذي يقوده المنتدى بشأن العمل المناخي، وذلك خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات، في خطوة رائدة على طريق إنجازاتها لمواجهة تغير المناخ.

ويلتزم التحالف الذي يضم قادة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وخفض 200 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات المباشرة بحلول عام 2030، ومبادرات أخرى لتمكين الانتقال إلى منطقة أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي: إن الشركات الـ14 المنضمة إلى التحالف الذي يضم صناع السياسات والجهات الفاعلة في مجال المناخ وقادة الأعمال والبنوك وخبراء الصناعة الذين يقودون العمل المناخي الإقليمي، هي جزء من قادة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضم التحالف كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات الوطني، ونفط الهلال، وإي أند، وطاقة، وماجد الفطيم، وأكوا باور، وأجيليتي، وبنك الخليج الدولي، وإنفستكورب، ولامار القابضة، وعمان العالمية للوجستيات، وسيمنز إيه جي الإمارات والشرق الأوسط، ويونيليفر الإمارات.

وتعد هذه الشركات جزءًا من قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستدامة - وهو تحالف متنوع من قادة الأعمال ذوي التطلعات المستقبلية الذين يستغلون الزخم الإقليمي لعصر جديد من استدامة الشركات.

وقال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: «لا يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ فحسب، بل يتعلق باغتنام الفرصة لدفع مستقبل مستدام وشامل ومرن للمنطقة»، مشيراً إلى أن هذا التحالف الذي يضم كبار قادة الأعمال يمثل أكثر من 7% من الانبعاثات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى أن يحقق أكثر من مجرد التعهدات ليمتد إلى إجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات ودفع جهود الاستدامة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، ويشكل فرصة للمشاركة في جهود مكافحة تغير المناخ بالإضافة إلى كونه داعماً رئيسياً لتحقيق مستقبل مستدام في المنطقة، وتعبئة النظام البيئي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الصفرية.

ويحدد الإعلان المشترك الصادر عن المنتدى الاقتصادي استراتيجية التحالف الشاملة للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات من خلال خرائط طريق الانبعاثات المدعومة بخطط ملموسة لخفض الكربون، والتي من شأنها أن تقلل الانبعاثات المباشرة بمقدار 200 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بشكل تراكمي بحلول عام 2030 - وهو ما يعادل ملف الانبعاثات السنوية الحالية للشركات الموقعة.

تشمل الالتزامات الإضافية تعهدات بتمكين النمو الأكثر مراعاة للبيئة من خلال الموارد المالية والشراكات، وبناء الوعي والقدرات مع المستهلكين والموردين عبر سلسلة القيمة بأكملها، ودعم الجهود التي يبذلها صناع السياسات لدفع الإفصاح عن الانبعاثات وتحديد الأهداف من أجل التحول العادل للطاقة.

وفي السياق ذاته، حشد المنتدى الاقتصادي العالمي خلال المؤتمر قادة العالم والمجتمع الدولي لتكثيف العمل المناخي للتوافق مع توقعات القطاع العام والاحتياجات العالمية وكذلك لإنهاء إزالة الغابات ووقف تدهور الأراضي والمياه العذبة والنظم الإيكولوجية للمحيطات.