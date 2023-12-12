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نوال الحوسني ضيف برنامج «100 موجه» في مركز الشباب

نوال الحوسني
13 ديسمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)
استضاف برنامج 100 موجه، المبادرة التي أطلقت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في جلسة ضمن الفعاليات التي نظمها «مركز الشباب» في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغيّر المناخي بالوكالة في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إذ حملت الجلسة الحوارية عنوان «دور الشباب في الممارسات المستدامة وتسريع تحوّل الطاقة».

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وبهذه المناسبة، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «لطالما حرصت دولة الإمارات على توفير الإمكانات المناسبة التي تسهم في تعزيز الخبرات الوطنية، وذلك عبر منصات حوارية وبرامج مخصصة للتنمية البشرية، وهو ما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئة متكاملة لتبادل المعرفة وتطوير القدرات، ومنح الشباب فرص الإلهام التي تدعم توجهاتهم لتحقيق أهدافهم التي يسعون للوصول إليها.»
وأضاف: «إن تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية دورهم في التحول إلى الطاقة المتجددة لبناء مستقبل مستدام، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، يتم من خلال إتاحة قنوات التواصل المباشر مع صناع القرار والمؤثرين .

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