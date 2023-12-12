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علوم الدار

مجلس صناع التغيير لـ«COP28» يناقش التحديات والحلول

جانب من اللقاء (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، اللقاء الخامس عشر ضمن سلسلة لقاءات «مجلس صناع التغيير لـ COP28»، والذي تناول عدداً من الملفات المشتركة بين التغير المناخي والأمن الغذائي والمياه، مستعرضاً التحديات الملحة والحلول المتاحة المتعلقة بالزراعة المستدامة.
واستهلت الدكتورة كلثم كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار بمشاركة بعض مجالات التركيز الرئيسية للمجلس والتي شملت نقص الغذاء، والحلول التقنية، وإدارة النفايات، والأنظمة الغذائية المحايدة مناخياً.
وأدارت خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الجلسة ودعت المشاركين إلى تبادل وجهات النظر حول الروابط بين التغير المناخي والأمن الغذائي والحصول على المياه. وأكدت النقاشات على الحاجة إلى تبني تقنيات مبتكرة لتعزيز التحول الغذائي والزراعي وتحسين سلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة الاعتبارات المعنية بمسيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي في قطاع الأغذية.
وتقع مسؤولية ثلث الانبعاثات الضارة في البيئة، على النظم الغذائية العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة. وتمثل سرعة التحول الزراعي حاجة مُلحة في الوقت الراهن، ولتحقيق هذه الغاية قال المشاركون في المجلس: إن التقنيات الزراعية يجب أن تعتمد على الزراعة العمودية، وجمع مياه الأمطار، ورسم خرائط الأراضي والتربة وغيرها من التقنيات، بما فيها الحلول الرقمية والقائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار المشاركون إلى أن قطاع الزراعة يحتاج إلى المزيد من التدخلات التكنولوجية لإيجاد حلول لإطعام سكان العالم، المستمرين في الزيادة.
وأجمع المشاركون على أن تحويل النظام الغذائي لا يمكن تنفيذه بشكل فردي، وأن البلدان بحاجة إلى تشكيل تحالفات لتحقيق أهداف مشتركة، مؤكدين على الحاجة إلى التعاون الدولي بما يضمن حماية صغار المزارعين.
ودعا المشاركون أيضاً إلى التعلم من ممارسات الأجيال السابقة لتعزيز الزراعة المستدامة من خلال إحياء بعض التقنيات العضوية لإطالة العمر الافتراضي للأغذية القابلة للتلف.
وأكد المجلس أيضاً على دور الزراعة المتجددة وكيف يمكن لهذه الممارسات أن تبني المزيد من المرونة في هذا القطاع.
وقال المشاركون:«إن السياسات والاستراتيجيات يجب أن تدرك الوضع على أرض الواقع وتأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع الزراعي»، مضيفين أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بعض التحديات الحالية.

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