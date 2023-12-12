الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حلقة نقاشية لـ«تريندز» تستعرض التوجهات المستقبلية لتغير المناخ

محمد العلي والحضور خلال الحلقة النقاشية (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

تزامناً مع مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتاباً جديداً يحمل عنوان: «التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية»، وذلك في مركز المعرفة بالمنطقة الخضراء لـ«COP28»، أعقبته جلسة نقاشية حول الكتاب تناولت محاوره ودراساته الـ11 المعمقة، كما استعرضت الأبعاد والتوجهات المستقبلية وسيناريوهات المواجهة والتكيف مع الظاهرة.
وحضر حفل تدشين الكتاب والحلقة النقاشية، أكاديميون وباحثون ومتخصصون ومهتمون بالعمل المناخي والبيئة والاستدامة، إلى جانب عدد من مؤلفي الكتاب، فضلاً عن جمع من زوار مؤتمر الأطراف «COP28»، وأدار الحلقة النقاشية محمد الظهوري، الباحث ورئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في المركز. 
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن كتاب «التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية» يهدف إلى توفير فهم علمي شامل للوضع الحالي لتغير المناخ ومساراته المتوقعة، كما ينبه إلى الحاجة الملحة للعمل الجماعي الدولي لتقديم الحلول لمستقبل مستدام يراعي التوازن البيئي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المكافحة المناخية، وتعزيز سبل التنمية الاقتصادية في عالم يمتلئ بالتحديات.
وأشار العلي إلى أن جوهر هذا الكتاب يكمن في استكشافه الاتجاهات والتوقعات المستقبلية، بدراسة المسارات المحتملة للمناخ والسيناريوهات المستقبلية، إدراكاً من «تريندز» لمدى إلحاح أزمة المناخ، والمساهمة بحثياً في المجالات وعلى المستويات كافة، في التوصل إلى استراتيجيات للتخفيف من الآثار المناخية، بتسليط الضوء على السياسات الناجحة والطرق الابتكارية، وأهمية التعاون الدولي في التصدي لهذا التحدي العالمي.
وتطرق النقاش حول الكتاب إلى دور الدبلوماسية - الموازية الخضراء في مكافحة المشكلات البيئية، من خلال تناول دراسة «الدبلوماسية-الموازية الخضراء وتغير المناخ»، التي تبين أن إلحاح المشكلات البيئية المرتبطة بتغير المناخ والاحترار العالمي والتلوث، يدفع الأقاليم والكيانات ما دون الدولة إلى الانخراط في معالجة هذه المشكلات، في ظل عدم قدرة الدول على مجابهة هذا التحدي بمفردها، بينما تستعرض دراسة «قصة قارتين: المواقف تجاه تغير المناخ في أوروبا والولايات المتحدة»، توجهات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التعامل مع التغير المناخي.

مستقبل مرن
أكدت جلسة نقاشية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجامعة دبي، تحت عنوان «استشراف المناخ: تشكيل مستقبل مرن»، أن التغير المناخي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثاره.
وبدأت الجلسة بكلمة بنجامين ديفيس، الخبير في الشؤون الاقتصادية بمركز تريندز للبحوث، قال فيها: «إن وضع منهاج المستقبل أحد أصعب المهام، ويزداد الأمر صعوبة في عصر تغير المناخ»، موضحاً أن تغير المناخ له آثار كبيرة على البيئة والمجتمعات البشرية، مشدداً على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثاره، وبناء مستقبل أكثر مرونة في مواجهة هذه التحديات.

مؤتمر الأطراف
الإمارات
كوب 28
COP28
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
علوم الدار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
13 ديسمبر 2023
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
علوم الدار
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
13 ديسمبر 2023
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
علوم الدار
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
13 ديسمبر 2023
ذياب بن محمد بن زايد خلال توقيع الشراكة بحضور أحمد الصايغ وهناء الرستماني (وام)
علوم الدار
بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
13 ديسمبر 2023
فاطمة ورانك
علوم الدار
نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
13 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©