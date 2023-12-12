الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية منصور بن زايد .. فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور تنطلق غداً

برعاية منصور بن زايد .. فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور تنطلق غداً
12 ديسمبر 2023 23:51

 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق غدا "مهرجان ومزاد الوثبة للتمور"، الذي تستمر فعالياته ومسابقاته حتى 22 ديسمبر الجاري في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

ويتضمن المهرجان 9 مسابقات رئيسة خصصت لها 83 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليون درهم، وتتضمن مزاينة تمور (النخبة، الدباس، الخلاص، الشيشي، الفرض، بومعان)، ومسابقات تغليف التمور (بإضافات وبدون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.

كما يتضمن المهرجان "مزاد التمور"، اليومي الذي يقدم أجود وأفخر أنواع التمور الإماراتية؛ إذ تقوم اللجنة المنظمة باستلام التمور المعبأة في الصناديق المخصصة لذلك من المزارعين وتحديد النوعية والكمية ومعاينتها وفحصها وتجهيزها للمزايدة يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى 12 ظهرا، فيما تنطلق المزايدات يومياً في تمام الساعة 5 مساءً، وتتاح المشاركة فيها لجمهور المهرجان من مواطنين ومقيمين وزوار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال

ويضم السوق الشعبي في مهرجان ومزاد الوثبة للتمور عشرات المحلات الزراعية وأجنحة العارضين من مشاركين ورعاة وداعمين، وسوق الشركات والتمور، وعرض التمور المشاركة في المزاينة، ومجموعة من الفعاليات التراثية المصممة للزوار؛ حيث يفتح السوق أبوابه أمام الزوار من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 مساءً.

ويهدف مهرجان ومزاد الوثبة للتمور إلى أن يكون ركنا ثابتا في مهرجان الشيخ زايد التراثي بمنطقة الوثبة، للحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة، واستقطاب الزوار والسياح للاستمتاع بالتراث الإماراتي الأصيل، ولإيجاد منصة متخصصة بتسويق وبيع التمور الإماراتية والدولية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات بين المزارعين من دول العالم كافة حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل.

المصدر: وام
منصور بن زايد
مهرجان الوثبة
آخر الأخبار
الاتحاد يضرب موعداً مع الأهلي في «مونديال الأندية»
الرياضة
الاتحاد يضرب موعداً مع الأهلي في «مونديال الأندية»
13 ديسمبر 2023
برعاية منصور بن زايد .. فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور تنطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد .. فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور تنطلق غداً
اليوم 23:51
بلدية دبي تتبنى أفضل الممارسات لإدارة مياه الصرف الصحي و الأمطار
علوم الدار
بلدية دبي تتبنى أفضل الممارسات لإدارة مياه الصرف الصحي و الأمطار
اليوم 23:37
«أبيض الناشئين» يفتتح «غرب آسيا» بالفوز على الأردن
الرياضة
«أبيض الناشئين» يفتتح «غرب آسيا» بالفوز على الأردن
اليوم 22:30
إيرين روبرتس
علوم الدار
إيرين روبرتس لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة لتغيير مسار التاريخ المناخي
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©