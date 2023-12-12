الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مستشفى القاسمي ينقذ مريضاً يعاني من بداية جلطة قلبية باستخدام جهاز "الماكوتو" الياباني

مستشفى القاسمي ينقذ مريضاً يعاني من بداية جلطة قلبية باستخدام جهاز "الماكوتو" الياباني
13 ديسمبر 2023 00:43

تمكن الفريق الطبي في مركز القلب بمستشفى القاسمي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من إجراء عملية نوعية وناجحة لمريض يبلغ من العمر 66 عاماً يعاني من تضيقات حادة وبداية جلطة قلبية وذلك عبر زراعة أحدث الدعامات اليابانية التاجية "الناجومي" باستخدام جهاز "الماكوتو" وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مستشفى القاسمي بات اليوم أحد الصروح الطبية المتميزة على المستويين المحلي والعالمي من خلال الإنجازات المتتالية التي يحققها على مستوى الكفاء والخبرات الطبية، مشيراً إلى أن المؤسسة ماضية في نهجها الساعي نحو تعزيز جودة الحياة الصحية وتكريس الاستدامة في الرعاية الطبية من خلال تزويد منشآتها بأحدث ما تتوصل إليه العلوم الطبية.

أخبار ذات صلة
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير

بدوره أوضح الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة، أن الخبرة العالية التي يتمتع بها الفريق الطبي المتميز أسهمت في سرعة الاستجابة منذ لحظة دخول المريض من خلال الفحوصات الأولية واتخاذ القرار بإجراء هذه العملية الجراحية باستخدام تقنيات الجراحة الحديثة، موضحاً أن هذا النوع من العمليات الجراحية وما يوظف خلالها من تقنيات تستخدم للمرة الأولى، يسهم في تعزيز رصيد المستشفى من النجاحات والخبرات الطبية المتراكمة، ويعكس التزام طواقمه الطبية والتمريضية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع انسجاماً مع استراتيجيات ومستهدفات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الساعية إلى تحقيق جودة الحياة الصحية لأبناء المجتمع.

ويعد جهاز "ماكوتو" الذي وفرته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منذ عام تقريباً، أول جهاز يعمل بالموجات الصوتية بدقة عالية إضافة إلى قدرته على تقييم نسبة الترسبات الدهنية في الشريان التاجي، وبالتالي تقدير تعرض الشريان للجلطة الحادة بشكل استباقي.

المصدر: وام
مستشفى القاسمي
الإمارات
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
علوم الدار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
اليوم 01:49
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
علوم الدار
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
اليوم 01:49
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
علوم الدار
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
اليوم 01:49
ذياب بن محمد بن زايد خلال توقيع الشراكة بحضور أحمد الصايغ وهناء الرستماني (وام)
علوم الدار
بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
اليوم 01:49
فاطمة ورانك
علوم الدار
نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©