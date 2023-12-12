تعزيز «استدامة» جمال جزر وشواطئ أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهودها للحفاظ على جماليات المدينة.. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملات ميدانية تفتيشية توعوية للحفاظ على استدامة جمال الشواطئ والبر والجزر الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكز بلديات المدينة والشهامة والوثبة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

واستهدفت الحملات التي استمرت 5 أيام توعية مرتادي الشواطئ والبر والجزر بضرورة الحفاظ على نظافتها، ومظهرها الجمالي، وحث الأفراد على اتباع السلوكيات الإيجابية عند ارتياد هذه المرافق لتظل بكامل مظهرها الجمالي وبيئتها الصحية.. وتضمنت الحملات إرسال رسائل نصية للفئات المستهدفة، ومنشورات توعوية على الحسابات الرسمية للبلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا».