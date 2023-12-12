مسؤولة سودانية: صندوق المناخ العالمي أحد النتائج الإيجابية للمؤتمر

دبي (وام)

أعربت سمية عمر مجذوب عابدون مدير مديرية الغابات بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية بالسودان، وعضو اللجنة الوفد التفاوضي في COP28، عن تفاؤلها بالمخرجات التي أعلنت من جانب COP28 برئاسة الإمارات، وأهمها تفعيل صندوق المناخ العالمي الذي يعد أحد النتائج الإيجابية للدول النامية، مشددة على أن بلادها من أكثر الدول معاناة من تداعيات التغير المناخي.

وأكدت أن التغير المناخي أثر على كثير من المناطق السودانية نحو 70% من الأراضي السودانية تقع في الصحراء وهو ما أثر عليها من مشكلات التصحر والجفاف وتراكم الكثبان الصحراوية. وأشارت إلى مشاركتها في مفاوضات التمويل للدول الأقل نمواً، مضيفة أنها استعرضت المشكلة السودانية بسبب التغير المناخي والذي أثر على الاقتصاد المحلي وتدهور البنية التحتية بسبب الخسائر الهائلة بسبب الفيضانات التي تعرضت لها البلاد خلال عام 2022.