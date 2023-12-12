مستشار رئيس وزراء جزر البهاما: «COP28» خرج بإعلانات ومبادرات طال انتظارها

دبي (وام)

أكد تشارلز هاملتون، مستشار تغير المناخ، مكتب رئيس وزراء جزر البهاما، أن COP28 يمثل حدثاً بارز الأهمية، إذ أن مسألة التغير المناخي باتت مسألة وجودية بالنسبة للعالم، وخاصة بالنسبة لهم في البهاما باعتبارها من الدول الجزرية الأكثر عرضة للخطر.

وقال: جئنا إلى هنا ونحن نعلم أن لدينا جميعاً تحدياتنا، ولكننا نعلم أنه إذا اجتمعنا معاً، يمكننا تقديم الحلول التي لا تخدم جهة دون أخرى بل تخدم الجميع.

وأضاف «رأينا في هذه النسخة من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين العديد من المبادرات والإعلانات التي طال انتظارها، وشهدنا اعتماد الصندوق العالمي للمناخ رسمياً في اليوم الأول، وهذا شيء استغرق 30 عاماً للقيام به، لافتاً إلى أن التعهدات تأتي بالفعل لرسملة ذلك الصندوق».

وأكد أهمية استمرار الجهود لترجمة التعهدات إلى فعل يخدم مختلف الأطراف، لافتاً إلى الحاجة الماسة للعمل من أجل بناء القدرات، لا سيما للجزر الصغيرة مثل جزر البهاما، فبعض الدول تكون بحاجة إلى المساعدة عند الحديث عن الدعم الفني، أو شراء المعدات وغير ذلك من أمور تتطلب التخفيف من التغير المناخي أو التكيف معه ومع آثاره.

وقال: أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا الانتظار بعدها، ومن المهم التحرك الجماعي وتضافر الجهود، وأن يتم تفعيل صندوق المناخ في اليوم الأول من الحدث يعتبر أمراً تاريخياً، لا سيما وأنه استغرق كل تلك السنوات للقيام بذلك. وأعرب عن ثقته بإمكانية رفع سقف الطموحات، قائلاً: «أعتقد أنه يمكننا دفع الحاجز أبعد قليلاً وفعل المزيد».