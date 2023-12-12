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وزير البيئة الهندي: العمل المشترك لمعالجة التحديات المناخية

وزير البيئة الهندي: العمل المشترك لمعالجة التحديات المناخية
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (وام)

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أكد معالي بوبندر ياداف، وزير البيئة والغابات والتغير المناخي في جمهورية الهند، أهمية الالتزام بالعمل المشترك في مواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أن جناح الأديان في «COP28» يعزز دور القيادات الدينية في معالجة التحديات المناخية، ويوفر منصة لإشراك قادة الأديان في المناقشات حول كيفية التصدي لقضايا المناخ، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف الطوائف الدينية في سعيهم المشترك لحماية البيئة ومواردها الطبيعة.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى جناح الأديان في COP28، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع رئاسة COP28، ووزارة التسامح والتعايش، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث اطلع على مبادرات الجناح وأنشطته المختلفة في مجال التوعية بالأزمة المناخية.
وأشاد بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في معالجة التحديات العالمية المختلفة، التي من أبرزها التحديات المناخية.
وأعرب معاليه عن إيمانه العميق بأهمية دور الأديان في تغيير الأنماط السلوكية للمجتمعات والشعوب الضارة بالبيئة وتوعية المجتمعات، وتعزيز معرفتهم بأزمة المناخ، وضرورة التخفيف من تداعياتها التي تؤثر على المجتمعات كافة، خاصة الضعيفة والمهمشة.

الهند
COP28
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