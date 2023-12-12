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علوم الدار

المدير الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «COP28» أسهم في صياغة سياسات فعّالة

محمد كرم
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكد محمد كرم، المدير الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»، التابعة لشركة «ويربول» العالمية، أن مؤتمر الأطراف «COP28» يتميز بكونه منصة عالمية تُسلط الضوء على الآثار البيئية، الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المؤتمر وفر فرصة فريدة للتباحث حول الاستراتيجيات والحلول الممكنة، كما ساعد في صياغة سياسات واضحة وفعّالة للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وقال كرم، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، إن المؤتمر يُعد الحدث الأبرز والأهم في العالم لتجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة قضايا التغير المناخي والتنمية المستدامة، حيث تكمن أهميته في ظل تصاعد التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تواجهها الدول والحكومات على مختلف الصُعد.

محمد كرم
الإمارات
COP28
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