مسؤولة أفريقية: بناء القدرات أولوية والتمويل قضية حاسمة

دبي (وام)

أكدت استرين فوتابونج، مديرة الاستدامة البيئية والأمن الغذائي والزراعة في وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي، أن التمويل يعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان الأفريقية، مؤكدة أهمية تنفيذ الالتزامات العالمية التي تم التعهد بها. وقالت: «إن موارد معظم البلدان الأفريقية محدودة، ويجب على العالم الصناعي أن يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات ومع المجتمعات المحلية، وذلك من خلال الدعم بالموارد وإحضار ومشاركة التكنولوجيا، بهدف بناء قدرات جميع الأطراف في البلدان الأفريقية». وأضافت: «أهنئ حكومة دولة الإمارات على هذا التنظيم الرائع والمثالي من كل النواحي، كان من الجميل أن أكون هنا لمدة أسبوعين». وأكدت أهمية الإعلانات والمبادرات التي صدرت خلال أعمال مؤتمر الأطراف منذ انطلاقته، ففي اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، أعلنوا عن تشغيل الصندوق العالمي للمناخ، الأمر الذي يعتبر غاية في الأهمية بالنسبة لأفريقيا. وأشارت إلى أن القضية الأخرى التي تعتبر غاية في الأهمية بالنسبة لأفريقيا ولهم على وجه الخصوص كوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي، هي توقيع الدول على الإعلان الخاص بالنظم الغذائية والعمل المناخي، والذي يعتبر الإعلان الأول على الإطلاق بشأن هذا الموضوع المهم للغاية في جميع مؤتمرات الأطراف السابقة.