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علوم الدار

شما بنت محمد تناقش دور الشباب في تعزيز الاستدامة

شما بنت محمد خلال افتتاح الندوة (وام)
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (وام)

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افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ندوة «منتدى الشباب»، والتي عقدت في جناح الشباب بالمنطقة الخضراء ضمن أنشطة مؤتمر الأطراف «COP28».
جاءت الندوة، بالتعاون مع مؤتمر الطاقة الطلابي ومجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بحضور الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة حمدة بنت سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد كبير من الشباب والمهتمين بالشؤون البيئية.
وسلطت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الضوء على دور الشباب في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، داعية خلال الندوة التي تم تنظيمها بعنوان «الشباب والاستدامة: بناء مستقبل أخضر في قلب الإمارات» إلى تمرين تخيلي لرؤية عالم نظيف ومتناغم مع الطبيعة بعد عشرين عاماً، مؤكدة أن هذا الحلم يمكن تحقيقه من خلال الجهود المشتركة اليوم.
وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على أهمية دور الشباب كسفراء للبيئة والمناخ، مشيرة إلى أنهم يمتلكون القدرة على تحفيز التغيير في مجتمعاتهم، مشيدة بالدور الفعّال الذي يلعبه الشباب في مبادرات مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مثل مبادرات التشجير والطاقة المتجددة والتوعية البيئية.

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