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وكيل «الداخلية» يزيح الستار عن لوحة «5 نجوم» في مركزين بأم القيوين

خليفة الخييلي وحميد عجيل ومحمد بن طليعة خلال إزاحة الستار عن اللوحة (وام)
13 ديسمبر 2023 01:45

أم القيوين (وام)

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أزاح اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، يرافقه العميد حميد مطر عجيل قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، الستار عن لوحة 5 نجوم لمركزين للخدمة بإمارة أم القيوين، هما مركز شرطة المدينة الشامل، ومركز خدمات المرور والترخيص، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

خليفة حارب الخييلي
وزارة الداخلية
أم القيوين
الإمارات
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