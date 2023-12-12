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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم السكني

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد (وام)
13 ديسمبر 2023 01:45

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال توفير الدعم السكني لمواطني الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الثالثة من العام 2023م لمستحقي الدعم السكني، والبالغ عددهم 550 مستفيداً بتكلفة إجمالية تبلغ 373 مليون درهم. وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي. وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء دائرة الإسكان 10 مليارات و391 مليون درهم استفاد منها 12 ألفاً و113 مستفيداً.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة.

الإمارات
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
الدعم السكني
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