أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم،هي 7.6 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.