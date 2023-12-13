أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم،هي 7.6 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.6 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 13, 2023
The lowest temperature recorded over the country today morning was 7.6°C in Raknah (Al Ain ) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/5cQi9Us9yE