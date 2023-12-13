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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
13 ديسمبر 2023 09:43

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم،هي 7.6 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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