الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يفتتح غداً أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري

حاكم الشارقة يفتتح غداً أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري
13 ديسمبر 2023 10:46

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم غد أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بمقر المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء المجلس التنفيذي والمجالس البلدية، ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والأعيان.

ويأتي الافتتاح بعد أن شهدت إمارة الشارقة مؤخراً انتخابات المجلس الاستشاري للدورة الثالثة بمشاركة بلغت نسبتها على مستوى الإمارة 87%، فيما صوت 45167 ناخباً وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ واحداً وخمسين ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثين ناخباً وناخبة ليتم انتخاب خمسة وعشرين عضواً.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي الحادي عشر من خمسين عضواً وعضوة.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد

وتبدأ وقائع الحفل باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، ثم يؤدي أعضاء وعضوات المجلس القسم أمام سموه، يلي ذلك عقد الجلسة الأولى، ويتم انتخاب رئيس المجلس الاستشاري، وثم انتخاب نائب رئيس المجلس، وإطلاع الأعضاء على كافة القوانين التي صدرت في غياب المجلس.

بعد ذلك، يتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، ويلقي كلمته بهذه المناسبة تلي ذلك كلمة المجلس الاستشاري، ترحيباً بصاحب السمو الحاكم، ثم تلاوة الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان للمرسوم الأميري بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح سيقوم المجلس بتشكيل لجانه، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات، ثم انتخاب المراقبين على أن يطلع المجلس على ما يستجد من أعمال والمتضمنة عقد المجلس لجلسته المقبلة وهي الثانية وذلك في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، والتي ستتضمن اطلاعه على الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2024م، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس..

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
«الحكم المضروب» يغادر المستشفى
الرياضة
«الحكم المضروب» يغادر المستشفى
اليوم 14:05
75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»
الرياضة
75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»
اليوم 14:00
وزارة الاقتصاد
اقتصاد
«الاقتصاد»: تعديلات قانون التحكيم ترسخ مكانة الدولة كمركز للاستثمار
اليوم 13:50
«تدرا» تُطلق النسخة الجديدة من منصة «شارك.إمارات»
اقتصاد
«تدرا» تُطلق النسخة الجديدة من منصة «شارك.إمارات»
اليوم 13:49
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية
اليوم 13:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©