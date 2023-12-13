الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

COP28 يقر "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي

COP28 يقر "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي
13 ديسمبر 2023 11:22

أقر ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي اليوم الأربعاء، "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وصادق مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

وعقد مؤتمر الأطراف جلسة مهمة لعرض صيغة النص النهائية التي تم التوصل إليها، ووصفت بالتاريخية فيما تعهد 198 طرفاً بالإجماع على الحد من الانبعاثات الكربونية مما ساهم في الوصول لمستهدفات COP28 وتجاوز الطموحات المحددة.

وحقق COP28 نتيجة تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية.. فيما شهد مؤتمر الأطراف جهودا تفاوضية ودبلوماسية قامت بها رئاسة المؤتمر على مدار العام للتواصل مع كافة الأطراف تمهيداً للمؤتمر.

ونجح  COP28 في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما يفيد كلاً من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة ويساهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها. 

 

أخبار ذات صلة
منتخبنا يخسر أمام أوغندا في «دولية الريشة الطائرة»
مسؤولة بالبنك الدولي: نخطط لزيادة تمويلات المناخ في المنطقة إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
COP28
المناخ
الإمارات
آخر الأخبار
«الحكم المضروب» يغادر المستشفى
الرياضة
«الحكم المضروب» يغادر المستشفى
اليوم 14:05
75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»
الرياضة
75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»
اليوم 14:00
وزارة الاقتصاد
اقتصاد
«الاقتصاد»: تعديلات قانون التحكيم ترسخ مكانة الدولة كمركز للاستثمار
اليوم 13:50
«تدرا» تُطلق النسخة الجديدة من منصة «شارك.إمارات»
اقتصاد
«تدرا» تُطلق النسخة الجديدة من منصة «شارك.إمارات»
اليوم 13:49
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية
اليوم 13:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©