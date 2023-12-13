الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزّي في ضحايا الهجوم الإرهابي

شعار وزارة الخارجية
13 ديسمبر 2023 11:34

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً لقوى الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل العشرات. ‎

وأكّدت وزارة الخارجية - في بيان لها - أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن، والاستقرار، وتتنافى مع القيم، والمبادئ الإنسانية.

أخبار ذات صلة
منتخبنا يخسر أمام أوغندا في «دولية الريشة الطائرة»
«أبوظبي» يكسب «الحبتور» في كأس سلطان بن زايد للبولو

‎ وأعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

المصدر: وام
الإمارات
باكستان
الهجوم الإرهابي
آخر الأخبار
«الحكم المضروب» يغادر المستشفى
الرياضة
«الحكم المضروب» يغادر المستشفى
اليوم 14:05
75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»
الرياضة
75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»
اليوم 14:00
وزارة الاقتصاد
اقتصاد
«الاقتصاد»: تعديلات قانون التحكيم ترسخ مكانة الدولة كمركز للاستثمار
اليوم 13:50
«تدرا» تُطلق النسخة الجديدة من منصة «شارك.إمارات»
اقتصاد
«تدرا» تُطلق النسخة الجديدة من منصة «شارك.إمارات»
اليوم 13:49
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية
اليوم 13:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©