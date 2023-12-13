الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي

رئيس الدولة: «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي
13 ديسمبر 2023 14:31

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ختام (كوب28) أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي. كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي. حققنا نتائج مهمة، لكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً، وستواصل دولة الإمارات مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية».

 

أخبار ذات صلة
استقبله خالد بن محمد بن زايد … ذي يزن بن هيثم يصل إلى البلاد في زيارة أخوية
كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في ختام المؤتمر

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
استقبله خالد بن محمد بن زايد … ذي يزن بن هيثم يصل إلى البلاد في زيارة أخوية
علوم الدار
استقبله خالد بن محمد بن زايد … ذي يزن بن هيثم يصل إلى البلاد في زيارة أخوية
اليوم 17:13
كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في ختامه
علوم الدار
كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في ختام المؤتمر
اليوم 17:03
سباق «قوارب التجديف التراثي» في أبوظبي السبت
الرياضة
سباق «قوارب التجديف التراثي» في أبوظبي السبت
اليوم 17:00
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية على أهالي رفح
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية على أهالي رفح
اليوم 16:46
الحكم «المضروب»: تلقيت تهديداً بالقتل!
الرياضة
الحكم «المضروب»: تلقيت تهديداً بالقتل!
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©