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محمد بن راشد: نرحب بإعلان «اتفاق الإمارات» الختامي لمؤتمر COP28

محمد بن راشد: نرحب بإعلان «اتفاق الإمارات» الختامي لمؤتمر COP28
13 ديسمبر 2023 14:35

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نرحب بإعلان «اتفاق الإمارات» الختامي لمؤتمر COP28، ونثمن التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح المؤتمر الذي استطاع الخروج بمجموعة من الإعلانات والتعهدات العالمية التي تتم لأول مرة.. واستطاع جمع 85 مليار دولار، لتدشين حقبة جديدة من العمل المناخي العالمي.

نشكر جميع الدول المشاركة بقياداتها ووفودها والمختصين فيها، والذين عملوا كفريق عالمي واحد لإنجاح المؤتمر الذي أرسى معايير جديدة في العمل المناخي، ورسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

وشكرنا موصول لكافة فرقنا الحكومية والأمنية والتنظيمية والسياسية، وعلى رأسها أخي الشيخ عبدالله بن زايد، والشيخة مريم بنت محمد، والشيخ زايد بن حمدان، والأخ سلطان الجابر، وآلاف الموظفين والمتطوعين الذين ساهموا بإخراج نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي بشكل يليق بدولة الإمارات، ويتناسب مع هذه المسؤولية الدولية التي تحملتها الدولة في استضافة الحدث العالمي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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