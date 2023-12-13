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مصر تشيد بنجاح الإمارات في تنظيم COP28 وترحب بنتائجه

مصر تشيد بنجاح الإمارات في تنظيم COP28 وترحب بنتائجه
13 ديسمبر 2023 16:03

رحبت جمهورية مصر العربية بتوصل مؤتمر COP28 إلى «اتفاق الإمارات» الذي يضم قرارات تاريخية، يتم الاتفاق عليها لأول مرة، مشيدة بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

كما أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل لـ «اتفاق الإمارات» لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها وفقاً للتوصيات العلمية والمبادئ المُتفق عليها وعلى رأسها العدالة والإنصاف، ولاسيما الإنجاز التاريخي المتعلق بالخروج بالإصدار الأول للتقييم العالمي لجهود العمل المناخي منذ اتفاق باريس، وكذلك الإطار الخاص بالهدف العالمي للتكيف.

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كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في ختام المؤتمر

وأكدت جمهورية مصر العربية أن نجاح الإمارات في ذلك يُعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، ولاسيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27. من ناحية أخرى، وجه معالي سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ، التهنئة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 على هذا الإنجاز وريادته للمفاوضات المطولة التي استضافتها دبي على مدار الأسبوعين الماضيين.

المصدر: وام
COP28
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