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علوم الدار

غداً .. فرصة لسقوط أمطار

غداً .. فرصة لسقوط أمطار
13 ديسمبر 2023 17:41

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وقوية أحياناً على البحر.

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وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح شمالية ستكون غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا الى شديد الاضطراب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:19 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:20.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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