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وزير التغير المناخي الأسترالي لـ"وام": اتفاق COP28 خطوة هامة للعمل المناخي عالمياً

وزير التغير المناخي الأسترالي لـ"وام": اتفاق COP28 خطوة هامة للعمل المناخي عالمياً
13 ديسمبر 2023 18:59

أكد كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة في أستراليا، أن ما تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يمثل نتيجة قوية، مهنئاً رئيس المؤتمر على الاتفاق الذي تم الخروج به، معتبراً الاتفاق خطوة جيدة للعمل المناخي عالمياً.وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الذي شهد الإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الأطراف.. " أعتقد أنه كان مؤتمراً مهماً، وخطوة للأمام بالنسبة للعالم".وأضاف "يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون راضية وسعيدة جدًا بالدور الذي لعبته".

وكان مؤتمر COP28 اختتم أعماله باتفاق يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.

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وشكل COP28 الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار.يشار إلى أن أستراليا شاركت في "COP28" بجناح يستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ وتحفيز الجهود العالمية لإحداث تحول ملموس في مجال مكافحة التغير المناخي.

واستعرض الجناح مبادرات استراليا الرائدة في مجال العمل المناخي، فضلاً عن توفير مساحة احترافية وترحيبية للمشاركين الأستراليين في هذا الحدث العالمي.

 

المصدر: وام
التغير المناخي
كوب 28
أستراليا
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