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رئيس الدولة يستقبل ذي يزن بن هيثم آل سعيد

رئيس الدولة يستقبل ذي يزن بن هيثم آل سعيد
13 ديسمبر 2023 18:16

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ـ في قصر الشاطئ بأبوظبي ـ صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان الشقيقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء بصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب أمنياته إلى أخيه جلالة السلطان هيثم ولسلطنة عمان دوام الرفعة والرخاء.

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وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر أخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما.. وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في المجالات الثقافية والرياضية والشباب.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
سلطنة عُمان
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