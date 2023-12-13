رئيس COP28 يشيد بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة رسخت مبادئ العمل الجاد والتحلي بالعزيمة والإصرار على النجاح والإنجاز، في صميم فِكر وقيم المجتمع في دولة الإمارات، وتماشياً مع هذه الرؤية، كثفت رئاسة COP28 جهودها للتوصل إلى اتفاق يبني مستقبلاً أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي شهِد توصل أطراف الاتفاقية الـ 198 إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي وذلك عقب جهود تفاوضية ودبلوماسية قامت بها رئاسة المؤتمر على مدار العام للتواصل مع كافة الأطراف تمهيداً لأسبوعين من المفاوضات المكثفة خلال المؤتمر.

وأشاد معاليه بنجاح COP28 في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما سيفيد كلاً من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويساهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها، كما رحب بالتفاؤل الذي ساد الأجواء بين الأطراف في اليوم الختامي للمفاوضات، مما ساهم في الوصول لمستهدفات المؤتمر وتجاوز الطموحات المحددة.

وقال معاليه " لقد حققنا الكثير معاً في زمن قصير وخلال الأسبوعين الماضيين عمِلنا بجد وإخلاص لبناءِ مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا وبإمكاننا أن نفخر بما حققناه مضيفا أن دولة الإمارات.. وطني الغالي.. تفخر بدورها الفاعل في دعمكم لتحقيق هذا التقدم".

وأضاف " لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي توصلنا إلى ذلك المسار وقدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة. وبالعمل المشترك، واجهنا الحقائق، لنرشد العالم إلى الاتجاه الصحيح. وقدمنا خطة عمل مُحكَمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استناداً إلى الحقائق العلمية".

وقال " إنها خطة عمل متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار. هذه الخطة تراعي الظروف الوطنية لكل دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن. وهي مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي".

وقال إنه "اتفاق الإمارات .. إذ قال الكثيرون، إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتحقق. لكن عندما تحدثت إليكم في بداية المؤتمر، وعدتُ بمؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه مؤتمر يجمع كافة المعنيين من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية والشباب والشعوب الأصلية".

وأضاف أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا. لقد قمنا معاً بتفعيل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ وبدأنا في تمويله. وحشدنا تعهدات تمويلية جديدة تفوق 83 مليار دولار. كما أطلقنا صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة 100% على حلول تغير المناخ. وحققنا إنجازات عالمية رائدة... واحداً تِلو الآخر".

وقال معاليه " لقد حددنا هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة. وأطلقنا إعلانات بشأن الزراعة والغذاء والصحة.. فيما بادر المزيد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى. وتمكنا من إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر. كل هذه الإجراءات التي تتم لأول مرة في العالم، ستسهم في بناء عالم أفضل وأنظف، ينعم بالرفاه، وأكثر إنصافاً".

وأكد معاليه أن مؤتمر الأطراف COP28 أصبح أول مؤتمر للأطراف يستضيف مجلساً لصنّاع التغيير. وشكَّل هذا المجلس نقطة تحول في عملية المفاوضات.. وقال "لقد تواصلتم بفاعلية، وتجاوزتم الحواجز، بروح التعاون، وتحدثتم معاً بإخلاص وجدية. وهذا هو ما حقق التغيير المطلوب. ويمكننا الآن أن نقول إننا اتحدنا، وعملنا، وأنجزنا". كما أكد أن معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده وما يؤكد التزامنا هو الأفعال والإجراءات وليس الأقوال والتعهدات وعلينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى عمل ملموس.

وقال " إذا تضافرت جهودنا، يمكننا أن نحدث تأثيراً إيجابياً في مستقبل البشرية. وهو مستقبلنا جميعاً مشيرا إلى أن احتواء الجميع كان في صُلب هذا المؤتمر وهو ما منحَنا القوة لنواصل العمل خلال الأيام الصعبة .. لم تتخلوا أبداً عن التزامكم تجاه منظومة العمل، التي قامت على التكاتف والشفافية والحرص على الاستماع للآخرين".

وأضاف " نال الجميع فرصة التعبير عن آرائهم، وتعرفنا إلى وجهات نظر الشعوب الأصلية.. وشباب العالم.. ودول الجنوب العالمي ونتيجةً لذلك، حققنا تغييراً جذرياً يمكن أن يساهم في إعادة صياغة اقتصاداتنا".

وقال " لقد قمنا بإعادة صياغة المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي. وتمكنّا من إدماج الاقتصاد الحقيقي في العمل المناخي. وبدأنا بتبني ذهنية جديدة، تستند إلى الاستفادة من حلول التحدي المناخي كدعائم لبناء مرحلة اقتصادية جديدة".

وأضاف معاليه " تشرفت بمهمة توجيه عمل هذا المؤتمر. وإنني ممتنٌ لالتزامكم وجهودكم الدؤوبة. وأود أن أعرب عن شكري العميق لأصحاب هذا الإنجاز. لكل دولة حضرت وأسهمت في نجاح المؤتمر، أقول: شكراً. كما أغتنم هذه الفرصة، لأثمّن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر".

وقال " لقد أثبتت دولتنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات عالمية لصالح كوكب الأرض وسكانه. وساعَدْنا على استعادة الثقة بالعمل متعدد الأطراف. وأظهرنا قدرة البشرية على التكاتف... لمساعدة البشرية. وكانت مهمتنا هي البناء على الأسس التي أرساها لنا الآخرون. وأقول لكم... إن ما بنيناه معاً سيبقى ويصمد على مر الزمن. وقد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها مَدينةٌ لكلٍ منكم بالعرفان".

وتابع " نغادر دبي برؤوس مرفوعة. ويستمر عملنا. وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في المسار الجديد الذي رسمته "اتفاقية الإمارات" للعالم. ومعاً، سنسعى نحو هدفنا الرئيسي. وسنتبعه من هنا إلى باكو.. ومن باكو إلى بيليم. وسنحافظ معاً على مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال العديدة القادمة. معربا عن أمله بأن هذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام.. التي استقبلتكم بها دولة الإمارات. وهي نفسها التي ساعدتنا على التوصل لهذا الاتفاق التاريخي".

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن مؤتمر الأطراف تمكّن من تحقيق تقدم جوهري سيساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية وتشكيل المستقبل، وإن العالم تبنى ذهنية جديدة منفتحة تركز على الاستفادة من حلول التحديات المناخية لتدشين مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة. كما سلط معاليه الضوء على حرص رئاسة COP28 على احتواء الجميع وضمان الاستماع إلى جميع الأصوات والآراء عبر عملية صنع القرار، والتركيز على دعم دول الجنوب العالمي والدول الصغيرة النامية وتلبية احتياجاتها، مما ساهم في تحقيق تقدم كبير خلال المؤتمر في الجوانب المتعلقة بالهدف العالمي بشأن التكيف.

وأوضح معاليه أن احتواء الجميع كان من أبرز مميزات منظومة عمل COP28 من خلال تكاتف الجميع والحرص على الشفافية والاستماع إلى مختلف الآراء، بما في ذلك الشعوب الأصلية ومجموعة الشباب من أنحاء العالم، والدول التي لم تحظَ آراؤها بالاهتمام الكافي خلال مؤتمرات الأطراف السابقة، لافتاً إلى أن المؤتمر شهد تواصلاً وتفاهماً إيجابياً بين الجميع.

وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن COP28 حقق تقدماً ملموساً في مجموعة من النقاط الاستراتيجية، ومنها الاتفاق على تكثيف الجهود لتسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة.

وأوضح معاليه أن ما يمنح الاتفاق قيمة حقيقية هو تنفيذ بنوده، وأن مقياس التقدم يعتمد على الإجراءات والأفعال وليس التعهدات والأقوال، ودعا كافة الأطراف إلى التكاتف وتضافر الجهود لإعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده، ولحماية كوكب الأرض ومستقبله، لافتاً إلى أن النص التاريخي الذي تم التوافق عليه يشكل "منارة" تمنح لجميع سكان العالم أملاً في مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن COP28 نجح في التوصّل إلى مجموعة من الاتفاقيات والتعهدات المالية المهمة التي تتماشى مع خطة عمل رئاسة المؤتمر الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتنفيذ أهداف اتفاق باريس. وجمَع COP28 إجمالاً أكثر من 83.9 مليار دولار للتمويل المناخي، بما في ذلك صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي الذي أطلقته دولة الإمارات برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، لحشد واستقطاب 250 مليار دولار إضافية من الاستثمارات عالمياً لدعم العمل المناخي الدولي. وتوصّلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله حتى الآن بقيمة 792 مليون دولار.