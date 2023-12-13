الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المبعوثة الألمانية بشأن المناخ لـ"وام": "اتفاق الإمارات" تاريخي

المبعوثة الألمانية بشأن المناخ لـ"وام": "اتفاق الإمارات" تاريخي
13 ديسمبر 2023 21:21

 أكدت جنيفر مورغان، المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل الدولي بشأن المناخ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف COP28، يعتبر تاريخياً، ويقضي بزيادة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وبالتالي فإنه يرسل إشارة واضحة جداً إلى الأسواق.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الذي شهد الإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الأطراف، "أعتقد أن الاتفاق يوضح أنه يتعين علينا جميعاً تسريع عملية تنويع اقتصاداتنا". وحول COP28 بالإجمال، أفادت بأننا بدأنا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشيء غير مسبوق تماماً، وهو اعتماد صندوق المناخ العالمي أو "صندوق الخسائر والأضرار"، وبعد ذلك، تعهدت كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، في إجراء غير مسبوق، بتقديم 100 مليون دولار لتحريك هذا الصندوق ، وذلك حفز المزيد من التعهدات للصندوق لتصل إلى أكثر من 700 مليون دولار.

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد: اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بحسن تنظيم الإمارات لـ COP28 ويعبر عن ارتياحه لنتائج المؤتمر

وختمت تصريحها بالقول "أعتقد أننا بدأنا بعمل غير مسبوق على موضوع الخسائر والأضرار، وانتهينا بطريقة نأمل أن تعني أننا لن نتكبد الكثير من الخسائر والأضرار لأننا سنكثف العمل بشأن المناخ في هذا العقد".

المصدر: وام
ألمانيا
كوب 28
آخر الأخبار
خلال الأمسية (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«كتاب الإمارات» ينظم جلسة مفتوحة للمواهب الشعرية
اليوم 22:20
هزاع بن زايد: اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ
علوم الدار
هزاع بن زايد: اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ
اليوم 22:15
«الذئاب» في «المهمّة المعقدة»!
الرياضة
«الذئاب» في «المهمّة المعقدة»!
اليوم 22:00
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بحسن تنظيم الإمارات لـ COP28 ويعبر عن ارتياحه لنتائج المؤتمر
علوم الدار
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بحسن تنظيم الإمارات لـ COP28 ويعبر عن ارتياحه لنتائج المؤتمر
اليوم 21:46
منصور بن زايد: "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام "كوب 28"، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي
علوم الدار
منصور بن زايد: «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام «كوب 28» لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي
اليوم 21:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©