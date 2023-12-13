المبعوثة الألمانية بشأن المناخ لـ"وام": "اتفاق الإمارات" تاريخي

أكدت جنيفر مورغان، المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل الدولي بشأن المناخ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف COP28، يعتبر تاريخياً، ويقضي بزيادة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وبالتالي فإنه يرسل إشارة واضحة جداً إلى الأسواق.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الذي شهد الإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الأطراف، "أعتقد أن الاتفاق يوضح أنه يتعين علينا جميعاً تسريع عملية تنويع اقتصاداتنا". وحول COP28 بالإجمال، أفادت بأننا بدأنا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشيء غير مسبوق تماماً، وهو اعتماد صندوق المناخ العالمي أو "صندوق الخسائر والأضرار"، وبعد ذلك، تعهدت كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، في إجراء غير مسبوق، بتقديم 100 مليون دولار لتحريك هذا الصندوق ، وذلك حفز المزيد من التعهدات للصندوق لتصل إلى أكثر من 700 مليون دولار.

وختمت تصريحها بالقول "أعتقد أننا بدأنا بعمل غير مسبوق على موضوع الخسائر والأضرار، وانتهينا بطريقة نأمل أن تعني أننا لن نتكبد الكثير من الخسائر والأضرار لأننا سنكثف العمل بشأن المناخ في هذا العقد".