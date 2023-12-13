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علوم الدار

منصور بن زايد: «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام «كوب 28» لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي

منصور بن زايد: "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام "كوب 28"، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي
13 ديسمبر 2023 21:34

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام «كوب 28»، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يمثل "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي توافق عليه العالم في ختام "كوب28"، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي يقف فيها العالم أمام مسؤولياته للتصدي لتداعيات تغير المناخ. مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض نجحت دولة الإمارات في قيادة العالم للوصول إليه من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

 

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