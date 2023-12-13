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علوم الدار

هزاع بن زايد: اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ

هزاع بن زايد: اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ
13 ديسمبر 2023 22:15

‏أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، أن اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ، والنجاح في التوصل إليه في ختام كوب 28، يأتي تتويجاً لجهود الدولة في إنجاح هذا الحدث الكبير، الذي وضع خطوات ملموسة لبداية التغيير المنشود الذي ستظل الإمارات حريصة على تحقيقه من أجل كوكب أفضل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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