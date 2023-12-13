الإمارات تكتب مستقبل كوكب الأرض

أبوظبي (الاتحاد)

برؤى ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دخل «كوب 28» التاريخ، كحدث فريد في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمناخ، مستنداً على ما وفرته الإمارات للحدث من إمكانات للنجاح، وتعزيز حماية البيئة، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج شامل يحتوي الجميع، ليختتم باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتَوصل الأطراف إلى «اتفاق الإمارات» الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.