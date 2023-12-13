حمدان بن زايد: "اتفاق الامارات" بداية عهد جديد خطه المشاركون في "كوب 28"

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن "اتفاق الامارات" بداية عهد جديد خطه المشاركون في "كوب 28".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «"اتفاق الامارات" بداية عهد جديد خطه المشاركون في "كوب 28"، قيمة التكامل والشفافية هي الدافع الرئيسي لتحقيق تطلعات البشرية، الإمارات صنعت التاريخ بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، نشكر الوفود وفرق العمل على هذا المنهج، ونتطلع لتحقيق المزيد من أجل الأجيال القادمة»