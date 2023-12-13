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العبيدلي يتفقد الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي

العبيدلي خلال الزيارة (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:02

دبي (الاتحاد)

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تفقد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد عدنان علي محمد، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية، والعقيد حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، والعقيد عبد الله المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالنيابة، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء العبيدلي على الأهمية البالغة والدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي للتميز على المستوى المحلي والعالمي من خلال ابتكاراتها وتميزها في تطبيق منظومات الذكاء الاصطناعي والرقمي والتقنية الذكية وبرامج البيانات، الهادفة في مجملها إلى توفير الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر، تحقيقاً لتطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، إلى جانب تعزيز العمل الأمني ببرامج وتقنيات حديثة تساهم في رفع مستويات ومؤشرات الأمن والأمان.
وبدأت فعاليات التفتيش السنوي على الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي باستعراض سعادة اللواء العبيدلي لطابور الموظفين والاطلاع على مستوى جاهزيتهم، ثم الاستماع إلى شرح مُفصل حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وأبرزها تطبيق الرقمنة بنسبة 100%، ومؤشر مستوى السعادة الوظيفية الذي وصل إلى 98.1%.
كما استمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول 74 مشرعاً ضمن المشاريع التي تعمل الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي على تنفيذها منذ العام 2022، ونسب الإنجاز فيها والتي وصلت إلى 95% متجاوزة النسبة المستهدفة والبالغة 90%.
مؤشر 
اطلع اللواء العبيدلي على المؤشر الخاصة بأمن المعلومات، ونتائج حملات التوعية الهادفة إلى رفع مستوى أمن الوعي الإلكتروني لدى الموظفين، والدعم الفني المقدم لهم، وآليات التدريب والتطوير للموظفين في المجال التقني.

الذكاء الاصطناعي
دبي
شرطة دبي
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