شرطة أبوظبي تنظم الملتقى الرابع لليوم العالمي لحقوق الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي الملتقى الرابع لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن جهودها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، خلال افتتاحه الملتقى، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الاعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.

وحضر افتتاح الملتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني، مدير مديرية الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، وناعمة المنصوري، مدير إدارة خدمات المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتضمن الملتقى عرضاً لفيديوهات حول إنجازات القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال حقوق الإنسان، ومشاركة طلاب دائرة التعليم والمعرفة في التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وترجمته بثلاثين لغة.

جهود

تحدث الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالهيئة الوطنية، عن جهود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات، واختتمت الجلسة بالأستاذة عائشة الرميثي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد النسائي العام، حيث استعرضت أهم إنجازات الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة.