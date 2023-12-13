«COP28» يناقش مبادرات مبتكرة لدعم التجارة العالمية

أحمد مراد (القاهرة)

في سابقة هي الأولى من نوعها، وضع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» ملف التجارة الدولية ضمن جدول أعماله ومناقشاته، وهو ما مثل مبادرة مبتكرة هدفت إلى تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية، وضمان إتاحة وصول الجميع إلى سلاسل التوريد العالمية، مما يدعم نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان كافة.

وشدد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، خالد الشافعي، على أهمية إدراج ملف التجارة العالمية على أجندة المؤتمر، وذلك لأول مرة في تاريخ دورات مؤتمر الأطراف، وهو ما عكس الطموحات الإماراتية الرامية إلى معالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي.

وذكر الشافعي لـ«الاتحاد» أن دولة الإمارات عملت دائماً على تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ لمختلف القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة تخصيص يوم للتجارة العالمية في مؤتمر المناخ العالمي، وهو أمر بالغ الأهمية في مجال تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية، وتوظيفها لخدمة المساعي العالمية الرامية إلى تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من تداعياته وآثاره التي تعانيها مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن التجارة الدولية تلعب دوراً رئيساً في جهود دفع مسيرة العمل المناخي الدولي بحكم دورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف الوظائف، وتحسين سبل العيش لملايين البشر حول العالم، إضافة إلى دورها في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والوظائف الخضراء ودعم الاقتصادات الناشئة، وهو ما أكد أهمية مبادرة إدراج التجارة الدولية على أجندة مؤتمر «COP28» من أجل تعزيز استخدام شتى الأدوات التجارية، وضمان إتاحة وصول الجميع إلى سلاسل التوريد العالمية.

وسبق أن أشادت منظمة التجارة العالمية بمبادرة الإمارات إدراج موضوع التجارة العالمية على أجندة مؤتمر الأطراف، مشددة على ضرورة أن تكون التجارة عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ الذي يُعد أحد أبرز ثلاثة اتجاهات تشكل مستقبل التجارة العالمية.

وأوضحت المنظمة أن التجارة كانت في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في مؤتمر «COP28» حرصت الإمارات على أن تكون التجارة جزءاً من أجندة المؤتمر العالمي.

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدره، أن إدراج موضوع التجارة العالمية على أجندة مؤتمر «COP28» يعكس الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لدفع مسيرة التجارة العالمية بشكل يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر حشد الجهود الدولية للوصول إلى تفاهمات مشتركة تجعل التجارة العالمية صديقة للبيئة والمناخ وأكثر استدامةً.

وذكر الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على العالم من مناقشة موضوع التجارة العالمية في مؤتمر «COP28»، من بينها تشجيع تدفق حركة التجارة بين الدول، وتضافر الجهود لرفع كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب تبني ابتكارات تكنولوجية وتجارية جديدة.