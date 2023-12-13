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علوم الدار

حملة "الإمارات نظيفة" تصل رأس الخيمة

حملة "الإمارات نظيفة" تصل رأس الخيمة
13 ديسمبر 2023 23:42

احتفلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالمحطة الخامسة لحملتها الوطنية "الإمارات نظيفة" التي وصلت إلى رأس الخيمة، ونفذت في الإمارة بالشراكة مع دائرة الخدمات العامة بمشاركة 526 من الجنسين تمكنوا من جمع 3,000 كجم من النفايات عبر مساحة مترامية الأطراف تبلغ 3 كيلومترات مربع .

ونوهت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالمشاركة القوية من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والطلاب والأسر ، مسلطة الضوء على دور مجموعة عمل الإمارات للبيئة باعتبارها رائدة في النشاط البيئي والتعليمي في دولة الإمارات منذ عام 1991.

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وقالت : "تهدف مجموعة عمل الإمارات للبيئة إلى حشد جهود جميع شرائح المجتمع، وجمع الأشخاص من خلفيات متنوعة معًا على منصة مشتركة لمعالجة قضايا الاستدامة على مستوى عالمي".

وتصل الحملة إلى إمارة عجمان غدا، لتختتم فعالياتها يوم 16 ديسمبر في دبي، وتشجع المجتمع ككل على المشاركة بنشاط ولعب دور في المسعى الجماعي للحفاظ على البيئة.

المصدر: وام
الإمارات
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