بلدية دبي توزع أكثر من 6500 وجبة من بنك الإمارات للطعام

دبي (الاتحاد)

وزع بنك الإمارات للطعام، خلال مشاركته ضمن منصة بلدية دبي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) كشريك استراتيجي لمسار المؤتمر، أكثر من 6500 وجبة من بنك الإمارات للطعام الذي تتولى إدارة عملياته، وذلك في إطار دعم البنك لمجتمع المؤتمر المناخي الأكبر على مستوى العالم الذي انعقد في مدينة «إكسبو دبي» من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023. وتولت فرق عمل البنك ومتطوعون من جمع الفائض من الطعام، انطلاقاً من جناحها المستدام بالمنطقة الخضراء للمؤتمر، وتوزيع الوجبات على المستفيدين بالتعاون مع شركاء البنك من القطاع الخاص والعام.