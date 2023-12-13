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بلدية أبوظبي تحصل على 7 شهادات مواصفات عالمية

بلدية أبوظبي (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت بلدية مدينة أبوظبي على 7 شهادات مواصفات عالمية جديدة، معلنة نجاحها في تجديد 11 شهادة خلال عام 2023، مما يؤكد حرصها واهتمامها بتطبيق أعلى المواصفات والمعايير في كافة أنشطتها وخدماتها المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
فقد حصلت البلدية على شهادة الأيزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض لحوادث والحد من آثارها السلبية، وشهادة أيزو 24082:2021 TS لنظام إدارة التميز في خدمة العملاء والتي تعنى بتقديم وتطوير خدمات متميزة وذكية لإسعاد المتعاملين، وكذلك شهادة الأيزو 30401:2018 لنظام إدارة المعرفة، الذي يحدد أهم المعايير اللازمة لحصر المعارف وحفظها ونشرها، ما يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق النتائج المطلوبة.
كما حصلت البلدية على شهادة الأيزو 56002:2019 لنظام إدارة الابتكار، من خلال تطبيق عدة معايير تسهم في خلق بيئة محفزة للأفكار والحلول الابتكارية، وشهادة الأيزو 22000:2018 لنظام إدارة سلامة الغذاء التي تساعد على ضمان توفير منتجات آمنة للمستهلكين ورفع نسبة الرضا.
وحصلت البلدية على شهادة الأيزو لإدارة مراكز الاتصال 18295-2017، تقديراً للدور الذي تقوم به مراكز الاتصال في تقديم الخدمات والرد على استفسارات جميع المتعاملين في إمارة أبوظبي والارتقاء بتجربتهم عبر الوسائل المبتكرة، كما حصلت على شهادة الأيزو 20400:2017 لنظام إدارة استدامة المشتريات، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تطوير وتطبيق ممارسات المشتريات المستدامة، للحصول على نتائج مستدامة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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