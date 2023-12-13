بلدية دبي وسعت التعاون الدولي لتطوير العمل البلدي

دبي (الاتحاد)

اختتمت بلدية دبي مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) «كوب28»، بالإعلان عن توقيعها 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وسجّل جناح بلدية دبي المستدام المصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر من 20 ألف زائر. فيما نظمت وشاركت البلدية في أكثر من 50 فعالية وورشة عمل خلال مؤتمر COP28.

وشاركت بلدية دبي في القمة المناخية العالمية الأكبر من نوعها، والتي استقطبت عشرات آلاف المشاركين من 198 دولة، كشريك استراتيجي للمسار للمؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة «إكسبو دبي». وأطلقت البلدية أكثر من 10 مشاريع استراتيجية لدعم العمل المناخي على مستوى الإمارة والدولة والعالم.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «مشاركة بلدية دبي في مؤتمر (كوب 28) نموذج ريادي للتعاون المناخي والعمل البلدي الذي يحقق التنمية ويعزز الاستدامة».

وأضاف الهاجري: «نجاح بالعلامة الكاملة سجلته دولة الإمارات في تنظيم القمة المناخية العالمية الأكبر مشاركة».

وأكد أن بلدية دبي، انطلاقاً من رؤيتها كبلدية رائدة لمدينة عالمية، واستكمالاً لدورها شريكاً استراتيجياً لمسار مؤتمر الأطراف COP28، ستواصل مسارها المستقبلي الحريص على تحقيق الحياد المناخي لعملياتها كافة خلال العقود القليلة المقبلة، وستتوسع في حزمة المشاريع المتكاملة التي أعلنتها من منصة المؤتمر المناخي العالمي، بما يسرّع تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات 2050 ويكرس موقع دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل المستدامة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة.

وتركزت المشاريع التي أعلنت عنها بلدية دبي خلال COP28 في قطاعات حيوية أبرزها الحياد المناخي، والتوأمة الرقمية لمدن ومجتمعات المستقبل الحضرية، وتخضيرها، واستدامة مبانيها وبناها التحتية، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الاستخدام وإعادة التدوير في إدارة خدماتها، بالاستفادة من التكنولوجيا الذكية وبالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما شملت مشاريع البلدية توسيع المحميات الطبيعية، وتطوير نظم تصنيف البناء الأخضر وتطبيق مبادرات صفر نفايات و100% استخدام مستدامة لمياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها.

ودعمت أنشطة بلدية دبي الركائز الأربع لخطة العمل التي وضعتها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وهي حماية البشر والطبيعة، وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي.

نفذت فرق البلدية 80 جولة تفتيشية لإجراءات الصحة والسلامة العامة للمواقع والأجنحة والمباني ضمن موقع انعقاد «كوب 28» وأكثر من 1000 جولة تفتيشية، للتأكد من استيفاء مواقع بيع الأغذية والمشروبات في موقع انعقاد «كوب 28» بشروط الصحة والسلامة خلال أسبوعي انعقاد المؤتمر المناخي العالمي الأبرز، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة وإجراءات السلامة البيئية قبل وأثناء وبعد عمليات تركيب وتفكيك الأجنحة المشاركة في المؤتمر.

1000 جولة

أنجزت بلدية دبي، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) كشريك استراتيجي لمسار المؤتمر، أكثر من 1000 جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء مختلف شروط ومعايير الصحة والسلامة الغذائية والبيئية في موقع انعقاد المؤتمر المناخي الأكبر على مستوى العالم في مدينة «إكسبو دبي».

ونفذت فرق بلدية دبي 80 جولة تفتيشية لإجراءات الصحة والسلامة العامة للمواقع والأجنحة والمباني ضمن موقع انعقاد COP28 وأكثر من 1000 جولة تفتيشية للتأكد من التزام منافذ بيع الأغذية والمشروبات في الموقع بشروط الصحة والسلامة.