أبوظبي تسجل 6500 مركبة كهربائية لتعزيز مسيرة النقل الذكي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنشأ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، 300 محطة شحن كهربائي في الإمارة حتى الآن، بما يرسي البنية التحتية اللازمة لاستخدام المركبات الكهربائية، ويعزز مسيرة النقل الذكي في إمارة أبوظبي.

وأفاد مركز النقل المتكامل، أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في أبوظبي حتى الآن يبلغ 6.500 مركبة، والعدد بازدياد في ظل توجه العديد من سكان الإمارة لاستخدام المركبات الكهربائية.

كما وفر مركز النقل المتكامل 15 محطة للشحن الكهربائي لخدمة وسائل النقل ذاتية القيادة في كل من جزيرتي ياس والسعديات، والذي يتضمن حتى الآن أسطولاً من (17) مركبة ذاتية القيادة تعمل تحت العلامة التجارية «TXAI» ضمن شبكة مسارات تتوزع على مواقع مختلفة في الجزيرتين، بالإضافة إلى توفير خدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini-Robobus). كما تخدم محطات الشحن نظام النقل الجماعي (ART)، في جزيرة ياس، الذي يعتبر نظام نقل جماعي يعمل بالطاقة الكهربائية ويشبه الترام لكن من دون سكك حديدية.

ويعتبر توفير محطات الشحن الكهربائية جزءاً من تنفيذ ما تضمنته استراتيجية النقل المستدام التي ينتهجها مركز النقل المتكامل، وتقوم على عدة محاور أساسية منها استخدام مصادر الطاقة النظيفة في قطاع النقل العام كبدائل للوقود التقليدي في سبيل حماية البيئة، وإرساء مشروعات التنقل المشترك الذكي والبنية التحتية والتشريعية الداعمة لذلك، فضلاً عن توفير منظومة نقل حديثة وآمنة وذكية ومستدامة تعود بالفائدة على المجتمع ولا تضر بالصحة العامة، هذا إلى جانب دعم أهداف دائرة البلديات والنقل الخاصة بالتخطيط الحضري والنقل المستدام في المدن، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.

مركبات

يبلغ عدد المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل ضمن أسطول مركبات الأجرة حتى الآن 30 مركبة، منها 25 مركبة أجرة خاصة «ليموزين» و5 مركبات أجرة عامة، فيما يخطط المركز إلى زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستدامة البيئية.