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جائزة «تقدير» العمالية تستمر في فتح باب التسجيل حتى فبراير

الجائزة نقطة تحول في حياة ملايين العمال حول العالم (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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تواصل جائزة «تقدير» العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تسلم طلبات الشركات التي تعتزم الترشح للفوز بالجائزة ضمن دورتها السادسة لعام 2024.
وتستمر مرحلة تسلم طلبات الترشح للجائزة عبر موقعها الإلكتروني حتى نهاية شهر فبراير المقبل عن طريق الرابط التالي: http://portal.taqdeeraward.ae/Registrations/Awards، وسط توقعات بأن تشهد إقبالاً كبيراً، بعد توسيع نطاقها لتشمل الشركات المحلية والعالمية ورصد جائزة قدرها مليون درهم للشركة الفائزة بأعلى رقم ضمن فئة السبع نجوم وزيادة المحفزات والمزايا التنافسية التي تحصل عليها الشركات الفائزة من الجهات الحكومية والشركات الراعية لهذه الجائزة.
وأعرب اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال رئيس جائزة «تقدير» عن ارتياحه للإنجازات التي تحققها الجائزة على صعيد نشر ثقافة التميز في مجال الرعاية العمالية. 
وقال: «سعداء بما حققته الجائزة في دوراتها الخمسة بناء على الإنجازات والمبادرات الخلاقة التي أطلقتها لغاية الآن، ونسعى ضمن فريق عمل الجائزة في دورتها السادسة إلى تحقيق نجاح أعلى ومشاركة أوسع، خاصة بعد توسيع نطاق الجائزة لتصبح مبادرة عالمية بناء على توجيهات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورفع تصنيفاتها إلى 7 نجوم، بعد أن كانت في السابق ضمن فئة الخمس نجوم».
وأعرب اللواء عبيد عن بالغ التقدير والعرفان لتوجيهات ودعم سمو راعي الجائزة، مشيراً إلى أنها شكلت البوصلة التي قادت إلى تحقيق إنجازات كبرى حتى وصلنا إلى العالمية، وتعزيز رصيد وسمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل. وأكد أن تحويل الجائزة إلى مبادرة عالمية سيساهم في تأسيس نقطة تحول في حياة الملايين من العمال حول العالم وخلق بيئات عمل محفزة على المزيد من الإبداع والتفاني في العمل بما يخدم الاقتصاد العالمي ككل.

حمدان بن محمد بن راشد
دبي
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