«الوطني» يستقبل وفد الجمعية البرلمانية الفرنسية

دبي (الاتحاد)

التقى أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة ميرة سلطان السويدي، وفداً من الجمعية البرلمانية الفرنسية، برئاسة بياتريس بيرون عضو الجمعية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمانين الصديقين.

وحضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية كل من: حميد حمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس.

وأكدت ميرة السويدي عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في العمل المؤسسي البرلماني، والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشارت السويدي إلى الدور المحوري الذي تقوم به البرلمانات لحث حكوماتها على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتبني التخطيط الحضري المستدام، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة، منوهة إلى أهمية استثمار الإمكانات المتوافرة والعلاقات الوطيدة بين البلدين في تعزيز العمل المشترك في هذه المجالات.

من جانبها، عبرت بياتريس بيرون، رئيسة الوفد الفرنسي عن تقديرها لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ونجاح في شتى المجالات، مشيدة بالجهود التي تبذلها في مكافحة التغير المناخي، ونجاحها في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، إضافة إلى نجاح المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم واستضافة الاجتماع البرلماني، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين لجان الصداقة البرلمانية لتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.