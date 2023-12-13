الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مريم بنت محمد بن زايد تشهد تخريج دورة الإناث الـ 13 من المرشحين الطيارين

طابور العرض العسكري (الصور من وام)
14 ديسمبر 2023 02:06

العين (وام)
شهدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، أمس، تخريج دورة الإناث الثالثة عشرة، من المرشحين الطيارين، في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين. كما حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين وأهالي الخريجات.. وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها استعراض للخريجات أمام المنصة الرئيسة.

وأدت الخريجات قسم الولاء، حيث أقسمن بالله العظيم: «أن يكنَّ مخلصات لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأن يحافظن على أمن دولتنا واستقلالها، وأن يحمين حدودها وسماءها، وأن يُطعن الأوامر الصادرة عن رؤسائهن وينفذنها في البر والبحر والجو، ويحافظن على سلاحهن». وسلمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الجوائز إلى أوليات الخريجات، معربة سموها عن تهانيها لهن بتفوقهن وتميزهن خلال الدورة.. وحثت الخريجات على الاستفادة من العلوم والمهارات التي تلقينها للإسهام في تعزيز مكتسبات الوطن والذود عن حماه بكفاءة واقتدار.  وأكدت سموها أن اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ «كلية خليفة بن زايد الجوية»، يعد حافزاً رئيساً لمواصلة تميز هذا الصرح الوطني الأكاديمي وخريجيه.

أخبار ذات صلة
مريم بنت محمد بن زايد تشهد تخريج دورة الإناث الـ 13 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية في العين
فرنسا تخطف الأضواء في كأس العالم للرماية البارالمبية

كما ألقت العقيد الركن مريم المنصوري كلمة الكلية رحبت خلالها بسموها والحضور، معربة عن شكرها وتقديرها للدعم المتواصل الذي تحظى به الكلية من قبل القيادة الحكيمة.. وقالت «إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نشهد اليوم تخريج هذه الكوكبة الواعدة، التي ستحلق عالياً للإسهام في حماية أمن الوطن واستقراره»، مشيرة إلى «أهمية ما اكتسبنه من معرفة نظرية وتطبيقية في علوم الطيران والإسناد الجوي».
وأشادت بمستوى الخريجات وما وصلن إليه من احترافية.. وقالت بهذه المناسبة إن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري كان من خريجي كلية خليفة بن زايد الجوية العريقة الذي حقق «طموح زايد» بكونه أول إماراتي يصل إلى الفضاء. 
عقب ذلك، استأذنت قائدة الطابور سموها بالانصراف من ميدان الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية للخريجات.

مريم بنت محمد بن زايد
كلية خليفة بن زايد الجوية
العين
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون في خيمة مؤقتة أقيمت بمدرسة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين
14 ديسمبر 2023
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
الأخبار العالمية
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
14 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
ثلث سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة
14 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يجلسون قرب النار للتدفئة بمركز إيواء في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
14 ديسمبر 2023
مصريون عند وصولهم للتصويت في مركز اقتراع بالقاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر
14 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©