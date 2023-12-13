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علوم الدار

«الإمارات نظيفة» تحقق نجاحاً كبيراً في رأس الخيمة

أرشيفية
14 ديسمبر 2023 02:03

رأس الخيمة (الاتحاد)

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احتفلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالمحطة الخامسة لحملتها الوطنية «الإمارات نظيفة» التي تقام تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في رأس الخيمة، وبالشراكة مع دائرة الخدمات العامة.
شارك في الحملة في رأس الخيمة 526 مشاركاً متحمساً وحدوا قواهم، ليتمكنوا من جمع 3000 كجم من النفايات عبر مساحة مترامية الأطراف تبلغ 3 كيلومترات مربعة، حيث تم فصل النفايات وتوجيه المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مراكز مخصصة لإعادة التدوير، وتم التعامل مع الباقي بشكل مسؤول من قبل دائرة الخدمات العامة – رأس الخيمة للتخلص منها بشكل سليم. ومن الجدير بالذكر المشاركة النشطة لمختلف الجهات الحكومية المحلية، بما في ذلك شرطة رأس الخيمة.
وأعربت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، عن سعادتها بالمشاركة القوية من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والطلاب والأسر.

رأس الخيمة
وزارة التغير المناخي والبيئة
دائرة الخدمات العامة
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