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مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم يطلق نشاطه الشتوي

مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم يطلق نشاطه الشتوي
14 ديسمبر 2023 02:03

عجمان (وام)

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أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، فعاليات نشاطه الشتوي الثاني عشر في مسجد الشيخ زايد بعجمان، بهدف استثمار أوقات الطلاب، خلال فترة الإجارة الشتوية بمشاركة قرابة 300 طالب وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة.
وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن النشاط الذي سيستمر لمدة أسبوعين يشتمل على عدد من دورات حفظ القرآن الكريم، مثل «الحفظ المكثف»، و«الحفظ الميسر»، بالإضافة إلى دورة «القارئ الصغير»، ودورة «المُتقن».
وأشار الحمادي إلى أن المشاركة في الدورات متاحة بطريقتين، هما الحضور الشخصي، أو عن بعد، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة منها، وفقاً لظروفهم.
وأعرب أولياء أمور الطلبة المشاركين في النشاط الشتوي للمركز عن تقديرهم وإعجابهم بالمستوى المتميز للدورات التي تقام بإشراف حفاظ مؤهلين، وعلى درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة، إضافة إلى التنوع في الطرح الذي أسهم في إتاحة الفرصة لفئات متنوعة من الطلبة للمشاركة.
كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، على تنظيم مثل هذه الدورات، خلال فترة الإجازة، لما لها من دور كبير في شغل أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالنفع.

حميد بن راشد النعيمي
القرآن الكريم
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