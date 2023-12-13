مجلس أمناء الجامعة القاسمية يعتمد تخريج 122 طالباً

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس أمناء الجامعة القاسمية، برئاسة جمال سالم الطريفي، رئيس المجلس، رئيس الجامعة، تخريج الفوج السادس من طلبة الجامعة بكلياتها الخمس الذين أنهوا متطلبات التخرج لبرامج البكالوريوس المختلفة بإجمالي 122 خريجاً وخريجة.

وأكد الطريفي خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر للمجلس، الذي عقد بمقر الجامعة في مدينة الشارقة، أهمية دور مجلس الأمناء في مواصلة دعم مسيرة الجامعة القاسمية التعليمية وتحقيق رؤيتها الأكاديمية، ترجمة لرؤى مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون منارة للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي عمادها القرآن الكريم واللغة العربية.

ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه اللامحدود والمتواصل للجامعة القاسمية منذ إنشائها وحتى الآن لتعزيز الريادة العالمية للجامعة والارتقاء بجودة الخدمات الأكاديمية المقدمة لاستقطاب الطلبة من أنحاء العالم المختلفة وتطوير برامجها لتؤهل خريجيها وتمكنهم من خدمة أوطانهم وأن يكونوا من عوامل نهضتها وتقدمها.

جدير بالذكر أن عدد جنسيات الطلبة المسجلين في الجامعة القاسمية بلغ 120 جنسية.

وقدم الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة، عرضاً للخطة السنوية للعام الأكاديمي 2024/2023 وتقريراً تفصيلياً عن الإنجازات التي تحققت خلال فصل الخريف من العام الأكاديمي الحالي، وتقريراً مفصلاً عن العام الأكاديمي 2023/2022، موضحاً أن عدد البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعة وصلت إلى ثمانية في مرحلة البكالوريوس، لافتاً إلى عدد من المبادرات والأنشطة التي تعزز جودة التعليم وتسهم في تطوير البنية التحتية للجامعة.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بتطوير الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية وتقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الأمناء في الشأن الأكاديمي والإداري والمالي، إلى جانب خطة وآليات توطين الوظائف واعتمد عدداً من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس. كما تناول الاجتماع عدداً من مبادرات الجامعة المستقبلية التي تهدف إلى تمكين الشباب ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية.