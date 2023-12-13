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خالد بن محمد بن زايد وذي يزن بن هيثم: المساحات الإبداعية تعزز روابط الإمارات وعُمان

خالد بن محمد بن زايد وذي يزن بن هيثم بن طارق خلال زيارتهما بيت العائلة الإبراهيمية وفي الصورة محمد المبارك (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:07

أبوظبي (وام) 
قام صاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان الشقيقة، يرافقه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس، بزيارة متحف اللوفر أبوظبي. 

شملت الزيارة صالات العرض الدائمة والمعارض التي يستضيفها المتحف، والتي تقدّم مجموعة مُختارة من الأعمال الفنية المتميزة، بما في ذلك قطع تاريخية من سلطنة عُمان، من أبرزها المحبرة المزيّنة بالنقوش والتي تعود إلى أسرة آل بوسعيد في القرن العشرين، بالإضافة إلى خنجر يعود تاريخه إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، وكلاهما مستعار من المتحف الوطني في سلطنة عُمان.

وشهدا خلال الزيارة، أسلوب عرض متحف اللوفر أبوظبي للأعمال الفنية والمصنوعات اليدوية في تناغم فني يركز على عناصر الإبداع والقواسم الإنسانية المشتركة، الأمر الذي يوضح نهج المتحف العالمي في نشر الإبداعات الفنية بطريقة تؤكد التزامه ببناء جسور التواصل الحضاري بين الثقافات وترسيخ فهم قيم التراث الإنساني التي توحّد بين الشعوب. وشملت الزيارة الاطلاع على التصميم المعماري للمتحف، الذي صمّمه المهندس المعماري جان نوفيل، إضافة إلى تصميم قبة «شعاع النور» المستوحاة من تناغم العناصر الإنشائية والماء مع التداخل المتقن لانعكاسات الضوء، والاستلهام من أشجار النخيل في إمارة أبوظبي كما اطّلعا على أسلوب نوفيل في تجسيد التراث المعماري الغني للمنطقة، وتداخله الانسيابي مع أجوائها الفريدة، حيث تتعانق السماء العربية مع رمال جزيرة السعديات ومياه الخليج العربي.

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وأعرب صاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد عن سعادته بزيارة متحف اللوفر أبوظبي، وما شاهده من مقتنيات وتحف تاريخيّة وفنية، وخاصة مقتنيات المنطقة الغنية بتراثها وأصالتها. 
كما أعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد عن تقديرهما للسرديات الثقافية المقدمة، والتراث المشترك الذي يعرضه المتحف، مؤكدين أهمية الدور الحيوي لهذه المساحات الإبداعية في تعزيز الروابط الثقافية للبلدين الشقيقين.

وزار صاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضمُّ ثلاث دور للعبادة، وتجوَّلا في هذا المَعلم الحضاري والثقافي، وأشادا برسالة بيت العائلة الإبراهيمية من أجل التعايش والسلام والأُخوَّة الإنسانية.
كما حضر هذه الزيارة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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سلطنة عمان
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