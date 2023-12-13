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لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تناقش تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي

لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تناقش تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي
14 ديسمبر 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مسودة تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي. ويتضمن الموضوع محاور توفر البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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