سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مسرح المجاز بالشارقة.

وبحث الاجتماع مخرجات زيارة مجلس الشارقة للإعلام لجمهورية كوريا الجنوبية، التي تم خلالها توقيع عدة اتفاقيات بين مؤسسات المجلس والشركات والمؤسسات الإعلامية في كوريا، والاطلاع على أفضل الممارسات، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الإعلامي باستخدام أحدث التقنيات وإيصال الرسالة الإعلامية الواضحة والهادفة للمجتمع.

وتناول الاجتماع تقريراً لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، استعرض أبرز مستجدات الأعمال والخطط المستقبلية للمدينة من حيث استغلال الأراضي والمساحات التابعة لها وبناء المنشآت والمرافق المزودة بأحدث الأدوات والتقنيات المتطورة، بهدف خلق بيئة جاذبة للمؤسسات والشركات الإعلامية حول العالم. واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الذي تناول خططها للعام الجديد من حيث الدورة البرامجية والمشاركات الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود لتغطية الفعاليات على مستوى مدن ومناطق الإمارة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الذي تناول عدداً من المشاريع التطويرية التي تم عرضها على المجلس لاعتمادها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التطويرية التي تعزز الرسائل الإعلامية الواردة للأفراد في المجتمع.